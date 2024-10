Traoré, il Napoli lo vuole in prestito. Il Bournemouth chiede 25 milioni per il riscatto (Romano)

Il club inglese ha chiesto stipendio coperto e clausola di opzione di acquisto da 25 milioni. Il giocatore ha già detto di voler andare al Napoli.

Emergono ulteriori dettagli sul passaggio ormai prossimo di Hamed Traoré dal Bournemouth al Napoli. Si parlava di lui già qualche settimana fa, poi ha preso la malaria ed è guarito, può avere l’idoneità sportiva per giocare. Il Bournemouth potrebbe lasciarlo in prestito con diritto di riscatto e il Napoli ha deciso di andare con forza su di lui per ovviare ai problemi della trattativa con Samardzic. Una trattiva che ha avuto problemi non legati alla Juventus, sono legati ad una trattiva che non si è sbloccata. Sta provando ad andare rapidamente su Traoré per evitare che vadano su di lui altre squadre.

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, esperto di mercato,

il Napoli ha presentato oggi un’offerta ufficiale al Bournemouth per il prestito di Hamed Traoré. I colloqui avanzano. Prestito fino a fine stagione più clausola di riscatto. Il club inglese ha chiesto stipendio coperto e clausola di opzione di acquisto da 25 milioni. Il giocatore ha già detto di voler andare al Napoli.

La chiamata di De Laurentiis per Traoré

Antonio Imborgia, ex agente di Hamed Traoré ha parlato del suo assistito e del Napoli a radio Crc

«Quando Traoré era a Sassuolo ed io ero il suo agente, ho ricevuto una telefonata da De Laurentiis che mi chiedeva informazioni sul ragazzo. È sempre molto strano per quanto mi riguarda che chiami il presidente quando in società c’è un direttore sportivo, per cui lo dissi a Giuntoli che mi ringraziò. La cosa però andò avanti per poco tempo, erano più informazioni che altro»

