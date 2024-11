Traoré è un nuovo giocatore del Napoli, contratto depositato in Lega (Sky)

Manca l’ufficialità ma il calciatore ha firmato un contratto in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Manca ancora l'ufficialità, ma il Napoli ha depositato il Lega il contratto di Hamed Traoré che, dopo le visite mediche superate ieri, è un calciatore azzurro. Lo ha scritto l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio

“Hamed Traoré è un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 2000 ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il contratto è stato depositato nella serata di oggi.

Dopo aver svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di martedì 16 gennaio, Hamed Traoré ha firmato il contratto con il Napoli. L’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, dove in questa stagione ha collezionato sei presenze in Premier League. In caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito”.

Traoré ha superato le visite mediche

Hamed Junior Traoré ha superato le visite mediche per il Napoli. Adesso ci sarà la firma sul contratto, probabilmente già domani. Su Traorè c’era ancora qualche dubbio sulle sue condizioni di salute. Infatti, sfortunatamente, il calciatore si è ammalato di malaria qualche mese prima di trasferirsi al Napoli. A comunicare dell’esito positivo delle visite mediche del calciatore è Matteo Moretto.

Nato in Costa d’Avorio nel febbraio del 2000, Hamed Traoré è cresciuto in Italia nel settore giovanile dell’Empoli. E sempre con il club toscano è arrivato anche l’esordio in Serie B nel 2017. La stagione successiva Traoré veste ancora la maglia dell’Empoli e colleziona oltre trenta presenze tra Serie A e Coppa Italia, collezionando due gol e due assist.

