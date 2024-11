Traoré ha superato le visite mediche per il Napoli. In serata la firma sul contratto (Di Marzio)

Traorè si trasferisce a Napoli dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Hamed Junior Traoré ha superato le visite mediche per il Napoli. Adesso ci sarà la firma sul contratto, probabilmente già domani. Su Traorè c’era ancora qualche dubbio sulle sue condizioni di salute. Infatti, sfortunatamente, il calciatore si è ammalato di malaria qualche mese prima di trasferirsi al Napoli. A comunicare dell’esito positivo delle visite mediche del calciatore è Matteo Moretto.

Hamed Junior Traorè ha superato le visite mediche per il Napoli. Ora le firme. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 16, 2024

Secondo Gianluca Di Marzio, Traoré potrebbe firmare il contratto con il Napoli già in serata.

#Calciomercato | #Napoli, ultimate le visite mediche di #Traorè. In serata le firme sul contratto con gli azzurri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 16, 2024

Napoli, Traorè sorridente a Villa Stuart prima delle visite mediche

L’ex centrocampista del Bournemouth Hamed Traorè stamani è arrivato a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche con il Napoli. Nel video pubblicato da calciomercato.it, si nota che al calciatore non vengono rivolte domande, ma si mostra sorridente ai giornalisti. Il club di De Laurentiis ha però l’opzione per l’acquisto del giocatore fissato a 25 milioni di euro. Come riportato da Francesco Romano, non si tratta di un obbligo.

Traoré, il Napoli vuole assicurarsi delle condizioni di salute, prima di ufficializzare l’arrivo (Gazzetta)

Il rientro del presidente De Laurentiis dalla Spagna ha subito dato i suoi frutti e accelerato le trattative di mercato che si erano arenate da un poì. In primis, Napoli e il Bournemouth hanno trovato un’intesa per il prestito con diritto di riscatto per Traoré. Ora si deve chiudere l’accordo con il calciatore, ma soprattutto, scrive la Gazzetta dello Sport, si attendono le visite mediche per capire le condizioni fisiche del jolly di attacco che ha recentemente avuto la malaria

Traoré ha avuto la malaria

“Sarà lui a ereditare il posto di jolly offensivo lasciato vacante dalla partenza di Elmas, a patto che le visite mediche in programma la prossima settimana garantiscano l’integrità del centrocampista offensivo, appena tre presenze (per 44 minuti in campo) in questa stagione in Premier. Fermato lo scorso anno per un infortunio al piede, a inizio dicembre Traoré ha contratto la malaria e si è ristabilito da poco. Il Napoli vuole vederci chiaro prima di ufficializzare il suo arrivo, che sarà in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni”.

