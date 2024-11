Supercoppa, a Riad bambini sfruttati per vendere in strada sciarpe e bandiere del Napoli (Repubblica)

Appostati fuori allo stadio o ai semafori hanno anche i pos per i pagamenti con carte di credito. Nulla della Fiorentina, ospite semi sconosciuto

Il Napoli batte la Fiorentina e disputerà la finale nella Supercoppa italiana a Riad in Arabia. Politica e sport, nelle figure di Abodi e De servo, hanno speso parole in questi giorni per spiegare il motivo per cui il calcio italiano ha deciso di andare a giocare la coppa in Arabia.

A poche ore dalla partita Repubblica denuncia quanto accade fuori dallo stadio e per le strade si Riad con minori ai semafori e tra le auto. “Sono stati istruiti a dire “euro, euro”

Bambini che vendono sciarpe del Napoli fuori allo stadio della Supercoppa

“Bambini che vendono sciarpe e bandiere per strada, con tanto di pos per i pagamenti con carte di credito, appostati davanti allo stadio dell’Al-Nassr, dove per 173 milioni a stagione gioca Cristiano Ronaldo. O che sfruttano le soste delle auto ai semafori, per avvicinare li automobilisti con in mano drappi azzurri del Napoli. Nessuno invece della Fiorentina, ospite semi sconosciuto, in un Paese in cui la cultura calcistica è ancora in formazione, e la conoscenza di gran parte del pubblico è limitata ai maggiori club europei. “Euro, euro”, dicono i bambini, esponendo la merce. E se si fa loro presente di non avere contanti in tasca, mostrando gli apparecchi elettronici, apparentemente nuovi e tutti uguali, in grado di accettare pagamenti “Visa, Mastercard”. Segno che la vendita per strada affidata ai minori è un’attività organizzata, non l’iniziativa degli stessi bambini per racimolare qualche soldo”.

