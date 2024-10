Samardzic-Napoli: accordo vicino, intesa totale anche sui diritti d’immagine

La trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic sta per concludersi.

Il giornalista Matteo Moretto scrive su X: Accordo molto vicino tra Napoli e Udinese per Lazar Samardžić. Gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi e l’affare può sbloccarsi definitivamente nel weekend. Intesa totale sui diritti d’immagine.

A confermarlo è anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

🚨🔵 Napoli and Udinese are now close to reaching final agreement for Lazar Samardzić deal.

Negotiations underway as Napoli hope to get the deal done by next week. 🇷🇸

The agreement between Samardzić and Napoli on image rights is also at the final stages.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/GhyYx4RgHt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024