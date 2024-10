Samardzic, entra in gioco il padre-agente e i tempi di trasferimento si allungano (Sportmediaset)

Il Napoli ha offerto al centrocampista 2 milioni netti a stagione; il padre ne chiede tra i 2,5 e i 3 milioni.

Quest’estate il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic avrebbe dovuto vestire la maglia dell’Inter, ma nel momento in cui è entrato in gioco il padre-agente, la cessione del serbo è stata bloccata. Ora è in trattativa col Napoli, ma secondo quanto riporta Sportmediaset, i tempi di trasferimento si stanno allungando:

“Non sarà il remake della telenovela della scorsa estate, però trattare con il padre-agente del giocatore serbo non è semplice. Rispetto alle previsioni degli scorsi giorni, i tempi del suo trasferimento al Napoli si sono un poco allungati. Insomma, la volontà delle parti in gioco – compresa l’Udinese – è quella di procedere e di giungere a una conclusione positiva, ma restano ancora diversi tasselli da sistemare. Tra i club ballano ancora alcuni milioni di differenza tra domanda e offerta ma tra i 20+5 messi sul tavolo dal presidente De Laurentiis e i 27 richiesti dai friulani c’è spazio per un accordo non difficile da siglare. E’ sul fronte ingaggio che invece la trattativa è ancora tutta in divenire: 2 milioni netti a stagioni sono quelli offerti dal club azzurro, tra i 2,5 e i 3 quelli richiesti da Mladen Samardzic”.

CI SONO DISCUSSIONI ANCHE SUI DIRITTI D’IMMAGINE (Di Marzio):

La novità delle ultime ore sono i colloqui della società con il padre di Samardzic. Il tema in questo momento sono gli accordi con gli sponsor legati ai diritti d’immagine del calciatore. Una questione che, come noto, rappresenta da sempre un focus centrale nelle trattative del Napoli e di Aurelio De Laurentiis.

L’EX DS DELL’UDINESE E DEL NAPOLI MARINO HA PARLATO A RADIO MARTE DEL CALCIATORE:

«Samardzic è sicuramente da Napoli, ma i tempi di inserimento dipenderanno dall’allenatore, dalla simbiosi con l’ambiente e la sintonia con i compagni. I gol che ha fatto vedere al Maradona valgono già ogni commento che si può fare a parole. Ragazzo capace di gesti straordinari: se hai nel DNA quei colpi lì, è solo questione di tempo e di continuità, per dare un apporto importante anche in una grande squadra. E’ vero quando si dice che assomiglia a Zielinski, con il polacco che però è più esplosivo ed ha più gamba, mentre il serbo ricorda il Colpani della situazione, il classico trequartista. Quando lo abbiamo preso gli ho detto subito: ‘Tu sei il golden boy’, perché come stile ricorda Gianni Rivera, nonostante calci di sinistro. Per certi versi, sul piano tecnico è anche superiore a Zielinski».

