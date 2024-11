Roma, incontro con De Rossi in mattinata: è il prescelto per sostituire Mourinho

Il tecnico portoghese è stato esonerato poche ore fa. De Rossi sarebbe propenso ad accettare l’incarico.

La Roma ha appena esonerato Jose Mourinho e ora è alla ricerca del suo sostituto; il prescelto è Daniele De Rossi.

Stamani ci sarà un incontro tra la società giallorossa e l’ex capitano giallorosso. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

🟡🔴 Contacts already taking place between AS Roma and Daniele de Rossi as potential new head coach. De Rossi, keen on this possibility as he always had the dream to return to the club. Final decision expected soon. 🇮🇹 pic.twitter.com/AvTBkoK19F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024

Il tecnico prenderebbe la squadra solamente fino al termine della stagione. Tra i nomi monitorati dalla società c’è quello di Antonio Conte per la prossima stagione.

Roma, il comunicato dell’esonero di Mourinho

L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. “Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.

Il Corsport dopo la sconfitta giallorossa 3-1 contro il Milan:

Non è casuale che il Milan sia più forte di questa Roma: vi bastano Maignan, Theo, Leão, Pulisic, Calabria e Giroud? Non è casuale che i nodi di Mourinho siano venuti al pettine – tutti – proprio nel mese di gennaio: gli avvertimenti li aveva lanciati a più riprese. Non è casuale che i palloni giocabili e gli scambi di qualità Lukaku li ottenga soltanto quando in campo c’è Dybala, che è tutta la fantasia della Roma. Di sicuro non è casuale che Mourinho stia vivendo il momento più difficile sul piano del consenso. È più solo che mai.

ilnapolista © riproduzione riservata