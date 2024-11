L’allenatore ha ribadito che non esiste dibattito sui portieri, ma la verità è “che non stanno facendo quello che ci si aspettava da loro negli ultimi tempi. L’alternanza Kepa-Lunin non soddisfa”

Real Madrid, Ancelotti schiera Kepa in porta e lui ci mette 38 secondi a subire gol (Marca)

Nonostante la vittoria dell’ultimo secondo, il Real Madrid ha iniziato la partita parecchio male, subendo il primo gol dopo soli 38 secondi.

Alla fine la ribaltano Bellingham, Vini Jr e Carvajal e la partita finisce 3-2, ma l’errore di Kepa fa riflettere sulla poca affidabilità dei portieri del Real.

Marca racconta quello che è successo:

“A Madrid i riflettori erano puntati su Nacho … e Kepa. Il dibattito sui goal non ha fine. Il portiere è tornato titolare dopo la brutta partita contro l’Atlético nella semifinale di Supercoppa e nel giro di 38 secondi ha subito gol. Ramazani lo ha battuto con un tiro rasoterra, prima del quale il portiere del Real si era buttato a terra con troppo anticipo. Ha anche toccato la palla con il piede, ma la palla è comunque entrata in rete”.

Per Ancelotti non c’è dibattito sui portieri, ma entrambi stanno deludendo

Ancelotti ha ribadito più volte in conferenza che non esiste alcun dibattito sui portieri, ma “la realtà è che i portieri non stanno facendo quello che ci si aspettava da loro negli ultimi tempi. L’alternanza Kepa-Lunin non ha soddisfatto. Perché se Kepa ha fallito in Supercoppa, Lunin non è stato bravo in Coppa, regalando il 2-1. È vero che l’ucraino si è rialzato dopo il suo errore e ha poi salvato i suoi dal 3-1, ma l’instabilità della porta è evidente”.

“Il Real Madrid continua ad essere la squadra con meno gol segnati nella Liga, con 12 gol subiti in 20 partite, ma né Kepa né Lunin si stanno affermando come titolari indiscussi. La squadra dei Blancos ha subito gol anche prima del quarto d’ora in sette occasioni, cosa che fa arrabbiare Ancelotti, preoccupato anche per questo fatto: il Real Madrid ha iniziato perdendo 12 delle 30 partite ufficiali di questa stagione. Il Real Madrid non ha mantenuto la porta inviolata per cinque partite di fila“.

Ancelotti: «I portieri? Il dibattito è all’esterno del Real Madrid. Ho piena fiducia in Kepa e Lunin»

Le parole di Ancelotti in conferenza.

Sei soddisfatto della gestione che hai fatto dei portieri? Fai autocritica? Pensi di aver commesso un errore in qualcosa?

«I portieri immacolati non esistono. I portieri sbagliano, come hanno fatto Kepa e Lunin. Ciò non cambia la fiducia che ho in entrambi. Il dibattito c’è, ma è al di fuori della squadra. Lo sento, ma all’interno non c’è. Non c’è dibattito qui».

