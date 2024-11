Zerbin, accordo trovato: andrà in prestito al Monza (Di Marzio)

Prende 2,6 milioni l’anno, troppi per il club francese. Il Napoli è in vantaggio per acquistare il difensore del Salisburgo.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore centrale per il mercato di gennaio. Uno dei nomi sondati è quello di Oumar Solet del Salisburgo, molto richiesto però anche dal Lens. Footmercato scrive:

“Oumar Solet sta vivendo i suoi ultimi giorni in Austria. Salisburgo e Napoli hanno un accordo per il 23enne francese, ma nulla è stato ancora ufficializzato. Anche il Lens ha richiesto informazioni per il difensore, ma l’ingaggio del giocatore è ritenuto troppo alto (2,6 mln) per gli standard del club. Quanto basta per lasciare mano libera al Napoli”.

Il portale francese aveva già parlato della trattativa per Solet tra Napoli e Salisburgo

Secondo Footmercato Oumar Solet si avvia verso Napoli. Il club e il Salisburgo hanno già raggiunto un accorso per il suo trasferimento, le parti devono ancora trovare un accordo finanziario.

Dopo una bella esperienza in Austria, il giocatore nato nel 2000 sarà in grado di passare un traguardo in un grande club italiano. Un elemento versatile, autore di 13 incontri in tutte le competizioni (1 gol). Nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da novembre

Footmercato riporta le sue dichiarazioni in Austria alcune settimane fa

“Sono venuto qui perché so dove può portarmi Salisburgo, cosa può portarmi il club. È importante saperlo prima di firmare in un club. Salisburgo può portarmi ad un livello molto alto e molto rapidamente. Lo apprezzo molto. Sono venuto qui perché voglio giocare ad alto livello, che le grandi scuderie mi vedono e mi apprezzano. Spero di trarre un vantaggio dal mio passaggio qui. “Ho passato anni bellissimi qui e penso di meritare di passare un traguardo ora.

Ho 23 anni e sono in un periodo della mia carriera in cui sento di aver bisogno di passare al prossimo passo. Non importa dove sarà, ho bisogno di superare questo traguardo. Ho grandi ambizioni e voglio essere tra i migliori giocatori un giorno. Quindi passa attraverso il lavoro, la determinazione. “Spero di poter realizzare i miei sogni, in particolare quello di giocare nelle più grandi scuderie europee.”