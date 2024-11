Popovic, saltato il Frosinone il Napoli lavora con Monza e Verona (Corsport)

Le soluzioni per metterlo sotto contratto sono due: la prima e più gettonata è il prestito al Verona, la seconda proprio il Monza.

Popovic ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, ma ci sono ancora molte incognite sul suo futuro. In un primo momento il Napoli, non avendo slot liberti per tesserarlo subito e volendo battere la concorrenza delle numerose squadre che volevano il serbo, aveva stretto un accorto col Frosinone per darlo in prestito al momento. Poi la sorpresa nel capire che neanche i ciociari potevano tesserare il trequartista e quindi l’idea di virare sui Monza. Ma nulla è ancora certo e il Corriere dello Sport riassume così la situazione

Le soluzioni per Popovic

“Per quel che riguarda il trequartista serbo, invece, le soluzioni sono due: la prima e più gettonata è il prestito al Verona, la seconda proprio il Monza. Una volta trovato e consolidato il club con cui completare l’affare in sinergia – non avendo slot disponibili -, il Napoli metterà Popovic sotto contratto: il responsabile scouting Micheli è rimasto con Matija anche ieri, a Roma, in attesa che il giovanotto firmi e soprattutto scopra la prima destinazione italiana dove cominciare a prendere confidenza con la Serie A”.

A scrivere dell’ipotesi Monza era stata Sky Sport:

“Ora il Napoli, che non può tesserare il trequartista serbo per lo stesso motivo avendo già raggiunto il numero massimo di extracomunitari in rosa, sta cercando una nuova società dove poter lasciare Popovic in prestito per sei mesi e fare questa operazione in sinergia. Secondo quanto riporta Sky Sport il club potrebbe essere il Monza. I biancorossi hanno ancora tre slot liberi che non hanno occupato dopo la promozione in Serie A, quando il Napoli tornerà dalla Supercoppa proverà a mettere in piedi l’operazione sia con il Monza che con l’entourage del giocatore”.

