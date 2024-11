Politano rinnova col Napoli: triennale a 3 milioni l’anno (Fabrizio Romano)

Politano rinnova col Napoli: triennale a 3 milioni l’anno. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

Il rinnovo non è ancora ufficiale ma c’è l’accordo, la firme potrebbe arrivare molto presto. L’incontro con De Laurentiis – scrive Romano sull’ex Twitter – è andato bene, De Laurentiis non vuole cederlo ai sauditi dell’Al Shabab che pure offrivano 13 milioni al Napoli e 7 milioni netti a stagione al calciatore. L’esterno del Napoli e della Nazionale dovrebbe firmare un triennale da 2,8-3 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore ha 30 anni, ne compirà 31 ad agosto.

🚨🔵 Excl: Matteo Politano has agreed to sign new deal at Napoli. It’s all set to be signed very soon.

Positive meeting took place today with Napoli president who doesn’t want to sell him to Saudi side Al Shabab.

🔒 New three-year deal agreed, salary around €2.8/3m per year. pic.twitter.com/mhtlfdbnTc

