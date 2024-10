Il Napoli prepara un rinnovo di tre anni e mezzo per Politano (Romano)

Il Napoli è vicino a rinnovare Matteo Politano. L’attaccante ha rifiutato l’Arabia manifestando la sua intenzione di restare a Napoli.

Adesso si preparano le carte per il rinnovo.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive su X:

“Il Napoli sta preparando la documentazione per far siglare nei prossimi giorni il prolungamento del contratto di Matteo Politano, in attesa degli ultimi dettagli. L’accordo sarà valido per tre anni e mezzo da aggiungere al suo contratto. Il Napoli ha respinto le proposte dell’Al Shabab per Politano”

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024