Politano rifiuta l’Al Shabab, più vicino il rinnovo con il Napoli (Sky)

Sfumato l’attaccante azzurro, il club arabo, che sta provando a prendere Mourinho, adesso punta l’ex Milan Suso.

Sky Sport annuncia che Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rifiutato l’offerta dell’Al Shabab. Si avvicina così il rinnovo dell’attaccante con il club azzurro. Le parole dagli studi Sky di Manuele Baiocchini:

«Politano ha rifiutato l’offerta dell’Al Shabab, più vicino il suo rinnovo con il Napoli. Per Zerbin, per la sua crescita meglio andare a giocare a Frosinone. Con il Frosinone, oltre a Zerbin, il Napoli sta prendendo Popovic. Saltato il trasferimento al Milan, di fatto giocherebbe con i ciociari fino a fine stagione».

Anche Gianluca Di Marzio conferma il rifiuto di Politano. Adesso l’Al Shabab che sta tentando di convincere Mourinho, ha virato le sue attenzioni su un vecchio giocatore del Milan. Si tratta di Suso:

“In attesa di trovare l’allenatore, il club arabo lavora anche al mercato in entrata. Sfumata la pista Politano, l’Al Shabab ci sta ora provando per l’ex Milan Suso“.

Politano: gli arabi offrono 18 milioni a lui e 13 al Napoli (Corsport)

Politano: gli arabi offrono 18 milioni a lui e 13 al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

È tutta da scrivere la storia del rinnovo di Politano, in scadenza nel 2025. A Riyad c’è da domenica il suo agente, Mario Giuffredi: ha incontrato De Laurentiis, certo, e poi insieme con il presidente anche l’Al-Shabab, seriamente interessato al giocatore tanto da offrire 13 milioni per il suo cartellino e 18 milioni a lui, tra ingaggio e bonus vari, fino al 2027.

De Laurentiis-Al-Shabab si è parlato anche di Politano

A Riad, per la Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è fotografato con i dirigenti dell’Al-Shabab scrivendo un posto di ringraziamento per l’ospitalità: «Grazie agli amici della società Al-Shabab per l’ospitalità di questi giorni agli allenamenti»

