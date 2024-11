Politano: gli arabi offrono 18 milioni a lui e 13 al Napoli (Corsport)

In Arabia c’è il suo agente che ha smentito l’accordo col Napoli per il rinnovo. L’Al-Shabab è seriamente interessato a Politano

Politano: gli arabi offrono 18 milioni a lui e 13 al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

È tutta da scrivere la storia del rinnovo di Politano, in scadenza nel 2025. A Riyad c’è da domenica il suo agente, Mario Giuffredi: ha incontrato De Laurentiis, certo, e poi insieme con il presidente anche l’Al-Shabab, seriamente interessato al giocatore tanto da offrire 13 milioni per il suo cartellino e 18 milioni a lui, tra ingaggio e bonus vari, fino al 2027.

De Laurentiis-Al-Shabab si è parlato anche di Politano

A Riad, per la Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è fotografato con i dirigenti dell’Al-Shabab scrivendo un posto di ringraziamento per l’ospitalità: «Grazie agli amici della società Al-Shabab per l’ospitalità di questi giorni agli allenamenti»

Grazie agli amici della società Al-Shabab per l’ospitalità di questi giorni agli allenamenti pic.twitter.com/O73vQjR2lz — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 17, 2024

La smentita di Giuffredi sul rinnovo

Nel pomeriggio Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, aveva rilasciato alcune dichiarazioni smentendo il presunto accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto e anticipando che vi era stato un incontro con il club arabo interessato al calciatore

“Smentisco categoricamente che è stato trovato un accordo per il rinnovo di Politano col Napoli. La questione è ancora aperta. Si deciderà tutto dopo la Supercoppa. Oggi io e il presidente De Laurentiis abbiamo incontrato a Riyad l’Al-Shabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo verrà presa nei prossimi giorni”.

L’offerta dell’Al-Shabab

Il club arabo aveva già fatto una sostanziosa offerta per Politano. Al-Shabab infatti sarebbe pronto ad offrire 12 milioni, il Napoli ne vorrebbe però 15. Lo stipendio per il calciatore sarebbe di 7 milioni a stagione. “L’Al Shabab ha spinto per convincere Matteo Politano a lasciare il Napoli e firmare per loro. Si aspettano nuovi contatti nei prossimi giorni tra il club e l’agente del giocatore”.

