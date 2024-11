Perez-Napoli: questione di ore. Accordo con l’Udinese sulla base di 18 milioni (Sky)

Accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi. Al giocatore contratto di 4 anni a 1,6 milioni a stagione

Nehuen Perez al Napoli è ormai questione di ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio su Twitter, citando la redazione di Sky Sport. Il difensore dell’Udinese vestirà la maglia azzurra del Napoli molto preso. C’è l’intesa tra i due club, l’affare potrebbe chiudersi già oggi. De Laurentiis e Pozzo hanno trovato la quadra giusta sulla base di 18 milioni di euro (circa 16 milioni più due di bonus). Al giocatore un contratto di 4 anni a 1,6 milioni circa a stagione.

“Napoli, in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen Perez: accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi, è questione di ore. Operazione totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus)“.

. @sscnapoli, in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen #Perez: accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi, è questione di ore. Operazione totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus) @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 25, 2024

Già Francesco Romano aveva anticipato che la conclusione della trattativa era vicina.

Napoli, le negoziazioni con l’Udinese sono alle fasi finali (Romano)

“Il Napoli sta avanzando per completare presto l’accordo con Nehen Perez. Le negoziazioni con l’Udinese sono alle fasi finali, dopo aver concordato l’accordo personale. Tutte le parti sono fiduciose. L’Atletico ha una clausola sulla rivendita per Perez”.

Il Napoli ha già l’accordo con il giocatore. Lo ha confermato anche Nicolò Schira.

Il Napoli aspetta la risposta dell’Udinese all’offerta ufficiale di 17 milioni (Schira) Nicolò Schira su Twitter: “Il Napoli aspetta la risposta dell’Udinese alla loro offerta ufficiale (17 milioni) per firmare Nehuen Perez, che ha già dato la disponibilità a firmare un contratto per il Napoli fino al 2028“.

