Napoli, le negoziazioni con l’Udinese per Perez sono alle fasi finali (Romano)

L’esperto di calciomercato su X: “Tutte le parti sono fiduciose. L’Atletico ha una clausola sulla rivendita”

L’accordo tra il Napoli e l’Udinese per Perez è alle fasi finali. Lo ha annunciato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X.

Perez, è quasi fatta per il difensore dell’Udinese

“Il Napoli sta avanzando per completare presto l’accordo con Nehen Perez. Le negoziazioni con l’Udinese sono alle fasi finali, dopo aver concordato l’accordo personale. Tutte le parti sono fiduciose. L’Atletico ha una clausola sulla rivendita per Perez“.

🚨🔵 Napoli are advancing to complete the agreement for Nehuén Pérez soon. Negotiations moving to the final stages now with Udinese, after personal terms agreed. All parties confident to make it happen. 🇦🇷 ↪️ Atlético have sell-on clause for Pérez. pic.twitter.com/WfXBa8XI3B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024

Domenica 28 gennaio alle 18 Lazio e Napoli si affronteranno all’Olimpico di Roma. Il match valido per la ventiduesima giornata di campionato sarà visibile sulla piattaforma Dazn.

Il Napoli di Mazzarri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: davanti a Gollini, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; centrocampo con Lobotka, Zielinski e Gaetano (che sostituirà Anguissa impegnato in Coppa d’Africa e Cajuste squalificato). Nel tridente davanti non ci saranno Osimhen (in Coppa d’Africa) e Kvaratskhelia e Simeone, squalificati; Mazzarri potrebbe lanciare Lindstrom a sinistra dal primo minuto, con Raspadori centravanti e Politano sulla destra.

Modulo speculare per la Lazio di Sarri. Provedel in porta e difesa a quattro con Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo Rovella, Guendouzi e Luis Alberto; in attacco Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson. Per i biancocelesti squalificati Immobile e Zaccagni.

Sono diffidati per entrambe le squadre: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Cataldi, Rovella, Vecino, Pellegrini.

