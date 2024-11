Per il Napoli era importante ritrovare lo spirito ma rimane mentalizzato sul 4-3-3 (Sky)

«Mazzarri bravo a far entrare tutta la squadra nella sua comfort zone. Quel che era importante era ritrovarsi come gruppo. Dal campo risposte positive»

A Sky Sport fanno il punto sul mercato del Napoli. Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky, parla degli obiettivi di mercato del Napoli. Per la difesa il nome è quello di Nehuen Perez, a centrocampo il prescelto è Mangala. De Laurentiis a lavoro per ultimare gli ultimi due colpi di mercato.

A Napoli arriveranno sicuramente un centrocampista e un difensore

«Il nome più caldo è Nehuen Perez anche se l’Udinese, impegnata nella lotta salvezza, ha alzato un po’ le richieste per il giocatore. L’Udinese chiede 20 milioni, il Napoli non vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro. Mangala rimane l’obiettivo numero uno a centrocampo. Di sicuro un centrocampista e un difensore arriveranno, lo ha ribadito De Laurentiis. Zerbin? Va al Monza in prestito. Oggi sarà finalizzato».

Il Napoli ha lasciato l’Arabia Saudita con tante certezze, condite da rimpianti e polemiche

Sky coglie l’occasione per collegarsi con Massimo Ugolini, inviato che segue da vicino il club di De Laurentiis, e parlare del giorno dopo la finale di Supercoppa italiana persa contro l’Inter al 91′:

«Il giorno dopo la Supercoppa? Il Napoli ha lasciato l’Arabia Saudita con tante certezze, condite da rimpianti e polemiche che hanno accompagnato l’espulsione di Simeone. Il Napoli nelle ultime due partite ha ritrovato la condizione fisica e mentale per switchare dal recente passato e provare a fare qualcosa di diverso. In questo senso Mazzarri bravo a far entrare la squadra nella sua comfort zone. Quel che era importante era ritrovarsi come gruppo e squadra, le risposte del campo sono state positive. Al netto delle difficoltà e dell’emergenza che hanno portato alla scelta di Mazzarri di cambiare modulo. Il Napoli resta metallizzato sul 4-3-3, ma era importante ritrovare lo spirito smarrito in questi mesi».

Il Napoli sembra quindi orientato a confermare l’impostazione tattica del 4-3-3 nonostante le ultime mosse di Walter Mazzarri. Il tecnico, nelle ultime due partite, ha schierato una difesa a tre che diventa a 5 in fase di non possesso.

