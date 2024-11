Napoli, l’Udinese chiede 20 milioni per Perez (Di Marzio)

Secondo quanto riportato dal Corsport, il Napoli cerca un difensore e un centrocampista da prendere in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli sta continuando nella sua ricerca del difensore centrale e del centrocampista per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

De Laurentiis e la squadra mercato continuano a valutare le situazioni degli obiettivi individuati per completare innanzitutto la difesa e poi il centrocampo (la formula prediletta è prestito con diritto di riscatto). I nomi sono quelli del centrale Nehuen Perez dell’Udinese e Arthur Theate del Rennes; e dei centrocampisti Orel Mangala del Nottingham Forest e Sasa Lukic del Fulham.

Sul centrale dell’Udinese, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiunge:

Nei giorni scorsi, il Napoli ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro. Il club friulano, considerata la classifica, che vede la zona retrocessione distante solo un punto, ha aumentato le proprie richieste. Per dare l’ok per la partenza di Perez, adesso l’Udinese chiede 20 milioni di euro. Distanza, quindi, di circa cinque milioni rispetto all’offerta.

Il Napoli interessato anche a Solet del Salisburgo per la difesa:

Uno dei nomi sondati è quello di Oumar Solet del Salisburgo, molto richiesto però anche dal Lens. Footmercato scrive: “Oumar Solet sta vivendo i suoi ultimi giorni in Austria. Salisburgo e Napoli hanno un accordo per il 23enne francese, ma nulla è stato ancora ufficializzato. Anche il Lens ha richiesto informazioni per il difensore, ma l’ingaggio del giocatore è ritenuto troppo alto (2,6 mln) per gli standard del club. Quanto basta per lasciare mano libera al Napoli”.

