Per arrivare a Ngonge, il Napoli ha offerto anche il prestito di Zerbin al Verona (Tmw)

Al momento c’è distanza trai club. De Laurentiis non vuole offrire più di 7-8 milioni e aggiungerebbe anche il prestito del giovane azzurro

Il Napoli sembra molto attivo sul mercato. Tuttavia, a parte Mazzocchi, poca concretezza ancora da De Laurentiis. Nelle ultime ore il presidente del Napoli si è interessato a Cyril Ngonge, esterno offensivo del Verona. Come scrive Tuttomercato web, tra Napoli e Verona c’è distanza. Il club di Setti chiede almento 12 milioni per il calciatore, De Laurentiis vorrebbe abbassare il prezo a 7/8 milioni.

“Sono in corso contatti per l’acquisto dall’Hellas Verona di Cyril Ngonge, attaccante belga classe 2000. Al momento tra le parti c’è distanza: la società scaligera valuta il suo cartellino dodici milioni di euro, il Napoli non più di 7-8. Ma i contatti vanno avanti e un’accelerata è possibile anche perché a questa operazione è legato il prestito di Alessio Zerbin, promesso sposto al Frosinone“.

Le ultime novità parlando di una possibile accelerata da parte del Napoli che potrebbe inserire nell’affare anche il prestito di Zerbin al Verona.

Napoli su Ngonge, il Verona lo valuta 12 milioni (Sky)

Napoli su Ngonge, il Verona lo valuta 12 milioni. Vuol dire che parte Politano?

Secondo la redazione di Sky, il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cyril Ngonge, esterno offensivo del Verona.

«Napoli fortemente interessato a Ngonge del Verona. La valutazione fatta del Verona è di circa circa 12 milioni, il calciatore interessava anche alla Fiorentina che però lo valutava 9 milioni di euro. Gli uomini di mercato del presidente De Laurentiis hanno puntato forte su di lui. In questa stagione ha totalizzato cinque gol e due assist. Può giocare sulla fascia e sotto punta. A sorpresa l’interesse del Napoli, considerando anche le priorità del mercato del club. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026».

Secondo Gianluca Di Marzio, i due club stanno intrattenendo fitti contatti. Ngonge potrebbe essere il nuovo colpo di mercato del Napoli.

Le parole di Massimo Ugolini sull’interesse per Ngonge:

«La prima considerazione che abbiamo fatto, viste la difficoltà del rinnovo, era relativa a Politano. Si pensava che il Napoli iniziasse a ragionare per un futuro senza di lui. Invece a breve rinnoverà il contratto. C’è serenità. La riflessione invece è un’altra, Lindstrom non ha prodotto le prestazioni che il Napoli sperava producesse in campo. Pochi minuti giocati, poche partite convincenti, è rimasto nelle sabbie mobili di questa stagione. Al Napoli è costato circa 30 milioni. Club alla disperata ricerca di gol, per questo l’improvvisa accelerazione. Attenzione quindi ai movimenti in attacco».

