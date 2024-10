Napoli su Ngonge, il Verona lo valuta 12 milioni (Sky). Vuol dire che Politano va in Arabia?

Improvviso interesse del Napoli per l’esterno belga del Verona. Può giocare sulla fascia destra o come seconda punta

Napoli su Ngonge, il Verona lo valuta 12 milioni (Sky). Vuol dire che parte Politano?

Ultim’ora clamorosa di Sky Sport. Secondo la redazione della pay tv, il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cyril Ngonge, esterno offensivo del Verona.

Le parole di Massimo Ugolini:

«Napoli fortemente interessato a Ngonge del Verona. La valutazione fatta del Verona è di circa circa 12 milioni, il calciatore interessava anche alla Fiorentina che però lo valutava 9 milioni di euro. Gli uomini di mercato del presidente De Laurentiis hanno puntato forte su di lui. In questa stagione ha totalizzato cinque gol e due assist. Può giocare sulla fascia e sotto punta. A sorpresa l’interesse del Napoli, considerando anche le priorità del mercato del club. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026».

Secondo Gianluca Di Marzio, i due club stanno intrattenendo fitti contatti. Ngonge potrebbe essere il nuovo colpo di mercato del Napoli.

Visto l’improvviso interesse, è plausibile ipotizzare che il Napoli vede una falla nella fascia destra. Attualmente su quella fascia giocano Politano e Lindstrom. Su Politano pende ancora la questione rinnovo, mentre il danese non ha mai brillato. Sia con Garcia che con Mazzarri Lindstrom ha fatto fatica a entrare negli schemi del Napoli e a incidere come faceva all’Eintracht. Che vuol dire, che Politano accetterà il trasferimento in Arabia Saudita?

Inoltre, considerato che il nome di Ngonge non era mai stato menzionato fin’ora, ritornano alla mente le parole del direttore sportivo Meluso prima della partita contro il Torino.

Meluso glissa su Samardzic: «Farei male il mio mestiere se rivelassi qualcosa»

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Torino. Meluso evita di confermare la trattativa per Samardzic.

Le sue parole:

«Farei male il mio mestiere se rivelassi qualcosa, agiamo nella massima riservatezza. Nella nostra Serie A ci sono tanti calciatori bravi e non necessariamente cerchiamo quelli che dite voi».

ilnapolista © riproduzione riservata