Politano rinnoverà con il Napoli, l’idea Ngonge è una bocciatura per Lindstrom (Sky)

Luca Marchetti: «Il Napoli può affondare il colpo Ngonge». Ugolini: «La riflessione è un’altra: Lindstrom non ha prodotto quello che il Napoli sperava»

Negli studi di Sky Sport, si discute della giornata di calciomercato. In studio intervengono l’esperto di calciomercato Luca Marchetti e Massimo Ugolini, giornalista molto vicino al mondo Napoli. L’ultima notizia di mercato relativa al Napoli riguarda Ngonge. Il club di De Laurentiis si è improvvisamente fiondato sull’esterno offensivo destro del Verona.

Luca Marchetti:

«Il Napoli fa irruzione nella corsa per Ngonge. Comincia a fare le cose in maniera seria, cerca di trovare l’accordo giusto con il valore per una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro in attesa di definire le altre situazioni. Ngonge è certamente il giocatore più qualitativo del Verona, ha dimostrato di avere grandi numeri. Il Napoli può affondare definitamente il colpo. A centrocampo Samardzic e Konè. Nella prossime ore ulteriore colloquio con il papà di Samardzic. Per Konè è stato fatto un primo tentativo con il Borussia Mönchengladbach. La situazione però non è proprio in discesa. C’è un discorso da fare sui difensori. Se su Dragusin c’è il Tottenham nettamente più avanti, anche se ancora la trattativa non è chiusa, il Napoli punta Nehuen Perez. L’Udinese lo valuta 12 milioni di euro, ma non avrebbe intenzione di cederlo. Però poi ci sono le parole del suo agente».

Le parole di Massimo Ugolini sull’interesse per Ngonge:

«La prima considerazione che abbiamo fatto, viste la difficoltà del rinnovo, era relativa a Politano. Si pensava che il Napoli iniziasse a ragionare per un futuro senza di lui. Invece a breve rinnoverà il contratto. C’è serenità. La riflessione invece è un’altra, Lindstrom non ha prodotto le prestazioni che il Napoli sperava producesse in campo. Pochi minuti giocati, poche partite convincenti, è rimasto nelle sabbie mobili di questa stagione. Al Napoli è costato circa 30 milioni. Club alla disperata ricerca di gol, per questo l’improvvisa accelerazione. Attenzione quindi ai movimenti in attacco».

