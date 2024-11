Ostigard blocca l’arrivo di Perez (Sky)

La chiusura della trattativa è rimandata alla settimana prossima perché il Napoli ha bisogno di fare uscire Ostigard per fare posto a Perez

Ore importanti per il Napoli, che procede spedito verso l’acquisto di Nehuen Perez che a quanto riferito da Sky Sport è solo rimandato. Da Udine arrivano conferma che domani l’argentino Perez sarà in campo regolarmente contro l’Atalanta. La trattativa tra Pozzo e De Laurentiis riprenderà domenica sera sperando di chiuderla lunedì: restano da limare alcuni bonus e altri dettagli. Valutazione globale tra fisso e bonus si avvicinerà ai 20 milioni. Domani in ogni caso ultima gara bianconera per Perez.

Ostigard ha bloccato Perez

Quello che ha fermato la trattativa è, secondo Marchetti di Sky, la posizione di Ostigard che avrebbe dovuto partire destinazione Genoa. Stando alle ultime notizie, il difensore norvegese sembrava dovesse partire destinazione Genoa. L’arrivo di Cittadini, però, potrebbe complicare il ritorno in rossoblù di Ostigard ed eventualmente trattenerlo a Napoli. Domenica contro la Lazio il difensore sarà dunque regolarmente in campo con il Napoli.

Il Napoli ha infatti bisogno di fare uscire Ostigard per fare posto a Perez

Il punto di Francesco Modugno, inviato Sky, sul nuovo acquisto del Napoli:

«Dialogo aperto tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, il rapporto tra loro è storico per i tanti affari fatti insieme. C’è sempre qualcosa da sistemare, ma l’operazione Nehuen Perez è più che avviata. Affare da 16 milioni più due di bonus. Perez è il quinto acquisto del Napoli che poi comporta scelte importanti per la lista Champions. Due calciatori infatti rimarranno fuori e vedremo le scelte di Mazzarri e del suo staff. Il difensore centrale era la priorità del mercato, c’era l’esigenza di fare qualcosa in quel reparto. La sensazione ora è che Ostigard può andare via, il Napoli pensa di rimanere con 4 difensori centrale più il jolly Di Lorenzo. C’è anche Dendoncker, manca solo l’ufficialità. Si tratta di un mediano, con caratteristiche difensive. In carriera spesso ha fatto anche il centrale difensivo. Mazzarri voleva un difensore ben strutturato fisicamente, alto e forte di testa, e dal passo rapido, veloce. Perez, in qualche modo, risponde a questo identikit».

Come potrebbe giocare il Napoli con Perez

Le condizioni non al top di Natan potrebbero favorire l’inserimento in campo di Perez. Mazzarri ha iniziato la sua stagione a Napoli schierando una difesa a 4, mentre l’argentino all’Udinese operava maggiormente come centrale in un blocco a 3. Nelle partite di Supercoppa Italiana contro Inter e Fiorentina però, l’allenatore del Napoli si è affidato una difesa a 3 composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus.

L’estrema duttilità di Perez, però, potrebbe anche permettergli di giocare in altri ruoli, come quello di terzino. Difficile che Mazzarri lo inserisca come esterno di difesa, ma non impensabile. Inoltre, c’è da considerare il fattore Ostigard.

