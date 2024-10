Osimhen, l’agente: «Le presunte dichiarazioni di Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili»

Roberto Calenda risponde alle parole dell’agente di Kvara che ieri aveva detto che Osimhen sarebbe andato in Arabia in estate

Piccola battaglia in casa Napoli. Dalle parole dell’agente di Kvara Mamuka Jugeli, che ieri aveva tirato in ballo Victor Osimhen, parlando del suo assistito, è partito un confronto social sulla questione. Dapprima la. risposta diretta di Osimhen contro l’agente, che ha definito pezzo di spazzatura, idiota (o coglione, fate voi) e poi gli ha detto di non parlare di lui: “togli il mio nome dalla tua bocca”. Poi la piccata risposta dell’agente del nigeriano Roberto Calenda

L’agente di Osimhen risponde all’agente di Kvara

Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino.

Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura.

🇬🇧 Everyone must look into their own home and have respect for the work of others. It is not correct to talk about the future of other players. This creates problems and misunderstandings as well as unfortunate predictions.

The alleged words of agent Mamuka Jugeli are bad, superficial and unacceptable. These words create problems for my player Victor Osimhen with Napoli fans without any reason or real of the reality. We have just signed a contract renewal and Victor’s only wish, in addition to the Africa Cup of Nations, is to help Napoli. Everything else is rubbish.

le parole di Mamuka Jugeli

Le parole dell’agente di Kavara erano state

«Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

