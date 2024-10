L’agente di Kvara ha apostrofato Osimhen perché a lui è stato raddoppiato lo stipendio (Gazzetta)

L’agente voleva sicuramente sottolineare che l’ingaggio di un milione e mezzo dell’attaccante georgiano è riduttivo rispetto a quello del nigeriano

Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara, aveva rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze in cui, parlando del suo assistito, aveva tirato in ballo Victor Osimhen: «Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

L’agente di Kvara su Osimhen

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela il reale motivo per cui Jugeli ha tirato in ballo Osimhen in quella intervista:

“L’accordo in vigore è lo stesso dell’estate 2022, quando è avvenuto il passaggio dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro: scadenza a giugno 2027, con un ingaggio da un milione e mezzo. Riduttivo, probabilmente, se parametrato al momento attuale, per un calciatore che ha dimostrato di essere determinante in Italia.

Anche per questo, la posizione di Jugeli è parsa più decisa, consapevole. Al punto tale da apostrofare quasi con tono critico Osimhen, a cui à stato concesso un sensibile aumento di stipendio, raddoppiato a circa 10 milioni con effetto retroattivo, a partire da questa stagione. «Victor ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate». La menzione serve a mettere in risalto il comportamento virtuoso tenuto dal suo assistito, in termini di pretese e trattative”.

La risposta di Osimhen

Su Instagram Osimhen ha definito Mamuka Jugeli pezzo di spazzatura, idiota (o coglione, fate voi) e poi gli ha detto di non parlare di lui: “togli il mio nome dalla tua bocca”.

