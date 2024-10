A First Channel: «tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo»

Kvaratskhelia, l’agente: «Ci sono anche Barcellona e United, ma De Laurentiis lo lascerà andare via?»

Mamuka Jugeli, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze:

«Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che il Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane».

Poi l’agente parla delle aspettative su Kvara:

«Mi aspettavo che diventasse il migliore della Serie A alla sua prima stagione? Ero sicuro che avrebbe giocato bene, ma né io né suo padre potevamo immaginare che sarebbe diventato il migliore. Adesso aspetta qualcosa di meglio. È triste che non giocherà contro il Lussemburgo».

Napoli «vittima di nostalgia dello spallettismo e di incapacità nel voltare pagina» (So Foot)

Anche all’estero fa notizia il crollo del Napoli. In Francia è il portale So Foot ha puntare la lente d’ingrandimento sul club di De Laurentiis. I tre ceffoni presi dal Torino hanno messo in luce tutte le lacune della squadra adesso allenata da Mazzarri.

Il portale salva qualcuno, ma in squadra i pilastri dello scudetto hanno più o meno tutti deluso le aspettative. Anche “i fuochi fatui” Osimhen e Kvara. La prestazione a Torino di quest’ultimo è stata “spettrale, con l’incapacità di fare la differenza e una palese mancanza di carattere e leadership”. E ancora: “i litigi tra alcuni giocatori e Garcia hanno testimoniato il male che attanaglia il Napoli: la nostalgia dello spallettismo e l’indecisione di alcuni nel voltare questa bella pagina è diventata un peso per il presente”.

