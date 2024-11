Napoli, trattativa in corso per mandare Zerbin al Monza (Di Marzio)

De Laurentiis e Galliani sono stati in contatto e il dirigente del Monza ha chiesto di inserire anche Zerbin nella trattativa per Popovic

Alessio Zerbin, dopo la doppietta contro la Fiorentina in Supercoppa, è pronto a cercare minutaggio in un’altra squadra della Serie A.

Si pensava che potesse andare a Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato i piani di entrambe le squadre.

Il giornalista Gianluca Di Marzio scrive:

“Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere al Monza. L’esterno classe ’99, decisivo nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, è cercato anche dal Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato le carte in tavola. Come noto, il Napoli e il Frosinone stavano prendendo in sinergia il classe 2006 Popovic, ma i gialloazzurri si sono poi resi conto di non avere disponibile uno slot per gli extracomunitari. Il club di De Laurentiis ha quindi trovato un accordo con il Monza, che accoglierà quindi Popovic“.

Napoli, Zerbin inserito nella trattativa per Popovic

“Oltre al classe 2006, al Monza potrebbe andare anche Zerbin. De Laurentiis e Galliani sono stati in contatto sia oggi (domenica 21 gennaio) che ieri (sabato 20 gennaio) e il dirigente del Monza ha chiesto di inserire anche Zerbin nella trattativa per Popovic“.

Popovic, saltato il Frosinone il Napoli lavora con Monza e Verona (Corsport)

Popovic ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, ma ci sono ancora molte incognite sul suo futuro. In un primo momento il Napoli, non avendo slot liberti per tesserarlo subito e volendo battere la concorrenza delle numerose squadre che volevano il serbo, aveva stretto un accorto col Frosinone per darlo in prestito al momento. Poi la sorpresa nel capire che neanche i ciociari potevano tesserare il trequartista e quindi l’idea di virare sui Monza. Ma nulla è ancora certo e il Corriere dello Sport riassume così la situazione

Le soluzioni per Popovic

“Per quel che riguarda il trequartista serbo, invece, le soluzioni sono due: la prima e più gettonata è il prestito al Verona, la seconda proprio il Monza. Una volta trovato e consolidato il club con cui completare l’affare in sinergia – non avendo slot disponibili -, il Napoli metterà Popovic sotto contratto: il responsabile scouting Micheli è rimasto con Matija anche ieri, a Roma, in attesa che il giovanotto firmi e soprattutto scopra la prima destinazione italiana dove cominciare a prendere confidenza con la Serie A”.

