I due evitarono che il giocattolo si rompesse sul più bello, col loro addio la situazione è scoppiata. Kvara guadagna decisamente meno di Demme

Napoli, tanti i calciatori che vogliono andar via: Spalletti e Giuntoli ci misero una pezza. Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira.

I mal di pancia e i musi lunghi in casa Napoli vanno avanti ormai da mesi. Addirittura dal finale della scorsa trionfale stagionale. L’esperienza e il mestiere del duo Spalletti-Giuntoli era riuscito a metterci una pezza, Napoli, tanti i calciatori che vogliono andar via: Spalletti e Giuntoli ci misero una pezza (Il Giornale). I loro addii estivi e la mancanza di sostituti all’altezza hanno fatto deflagrare di nuovo il problema. Tra rinnovi di contratto promessi (e non completati) e chi voleva tagliare la corda dopo il trionfo tricolore e alla fine è rimasto in azzurro. Obtorto collo. Si spiegano forse anche così i cali di rendimento di molti dei protagonisti principali dello Scudetto. D’altronde Kvaratskhelia guadagna ancora appena 1,1 milioni, ovvero un terzo rispetto a una riserva come Demme.

Schira poi cita i casi Zielinski e Politano, oltre a Osimhen. E conclude così:

Il futuro del Napoli resta un rebus. A partire da chi sarà l’allenatore a cui affidare a giugno la rifondazione (Conte rimane il sogno di De Laurentiis).

Kvaratskhelia, l’agente: «Ci sono anche Barcellona e United, ma De Laurentiis lo lascerà andare via?»

Mamuka Jugeli, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze:

«Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che il Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane».

Poi l’agente parla delle aspettative su Kvara:

«Mi aspettavo che diventasse il migliore della Serie A alla sua prima stagione? Ero sicuro che avrebbe giocato bene, ma né io né suo padre potevamo immaginare che sarebbe diventato il migliore. Adesso aspetta qualcosa di meglio. È triste che non giocherà contro il Lussemburgo».

