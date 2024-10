Napoli su Neuhaus: in Germania lo ricordano per un gol da 40 metri contro il Mainz (VIDEO)

Sky: «Un centrocampista molto offensivo, tecnico ed elegante anche se non velocissimo. Serve tanti assist. Nel 2021 valeva 31 milioni»

Il Napoli sta provando a prendere un altro centrocampista da inserire in rosa e tra i nomi sondati c’è quello di Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach, squadra che milita in Bundesliga. Al momento il club è dodicesimo in classifica con 16 partite giocate. A Sky Sport dicono di lui:

«Un centrocampista molto offensivo che ama agire da trequartista, tecnico ed elegante anche se non velocissimo. Riempie gli spazi e serve tantissimi assist. Calcia bene con entrambi i piedi. In Germania è diventato famoso per un gol contro il Mainz».

I numeri di Neuhaus:

Neuhaus ha collezionato 16 presenze in questa stagione, segnando tre gol e fornendo due assist. Indossa la maglia numero 10, ma può fare più ruoli in mezzo al campo. Mediano o, all’occorrenza trequartista. Nel 2021, secondo Transfermarkt, il valore del suo cartellino si aggirava intorno ai 31 milioni. Oggi ne vale appena 9. Ha debuttato con la nazionale maggiore il 7 ottobre 2020 nell’amichevole pareggiata 3-3 contro la Turchia, partita in cui ha realizzato il gol del provvisorio 2-1 dei tedeschi.

Il Napoli sta trattando anche per Barak della Fiorentina (Pedullà):

Antonin Barak resta nella lista del Napoli, confermata la richiesta di informazioni che vi avevamo svelato qualche giorno fa. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando.

