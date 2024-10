Il Napoli ha chiesto informazioni sul Neuhaus, centrocampista del Mönchengladbach (Sky)

Dalla Germania confermano le indiscrezioni. Sedici presenze in questa stagione, con tre gol e due assist. Il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli ha chiesto informazioni su Neuhaus, calciatore tedesco classe 97′ in forza al Borussia Mönchengladbach. Su di lui c’è anche Lazio. De Laurentiis sta sondando la possibilità di averlo in prestito con diritto di riscatto.

Neuhaus ha collezionato 16 presenze in questa stagione, segnando tre gol e fornendo due assist. Indossa la maglia numero 10, ma può fare più ruoli in mezzo al campo. Mediano o, all’occorrenza trequartista. Nel 2021, secondo Trasnfermarkt, il valore del suo cartellino si aggirava intorno ai 31 milioni. Oggi ne vale appena 9.. Ha debuttato con la nazionale maggiore il 7 ottobre 2020 nell’amichevole pareggiata 3-3 contro la Turchia, partita in cui ha realizzato il gol del provvisorio 2-1 dei tedeschi.

Anche Florian Plettenberg conferma l’interesse del Napoli. Su Twitter ha infatti scritto:

“Molte opzioni per Florian Neuhaus. È sul punto di lasciare il Borussia. Il Napoli ha anche chiesto informazioni su di lui negli ultimi giorni. Informazioni su un trasferimento a gennaio. Le altre opzioni sono Lazio e Sevilla. Tanaka, un candidato serio per sostituirlo“.

Many options for Florian #Neuhaus. He‘s on the verge to leave @borussia as revealed!

🆕 ➡️ @sscnapoli have also inquired about him in the last days. About a transfer in winter ✔️

More options: Lazio Rom and FC Sevilla.

Ao Tanaka, a serious candidate to replace him as also… pic.twitter.com/hAGistewOg

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2024