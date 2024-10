Napoli-Samardzic, domani di chiude (Tuttomercatoweb)

Il serbo dovrebbe trasferirsi poi alle pendici del Vesuvio in settimana, firmando un contratto importante, con un ingaggio da 1,8-2 milioni a stagione.

Calciatore che va, calciatore che viene. Il Napoli non pensava sicuramente di riuscire a chiudere tutte le trattative messe in piedi inc destra sessione di calciomercato, ma, dopo quella di Mazzocchi, sembra che sia in procinto di chiudere anche la seconda. Si tratta di quella con l’Udinese per Lazar Samardzic, lo scrive Tuttomercatoweb

“Lazar ©si avvicina sempre di più al Napoli. Dovrebbe essere il centrocampista dell’Udinese, oggi lasciato in panchina da Gabriele Cioffi nel match contro la Lazio, il secondo colpo di mercato dopo Pasquale Mazzocchi. Come raccolto dalla nostra redazione, domani dovrebbe essere il giorno buono per raggiungere tutti gli accordi necessari.

Il serbo dovrebbe trasferirsi poi alle pendici del Vesuvio in settimana, firmando un contratto importante, con un ingaggio da 1,8-2 milioni a stagione. Il Napoli domani dovrebbe chiudere definitivamente. Sul fronte Radu Dragusin, invece, c’è sempre la concorrenza del Tottenham, che in questo weekend ha ripreso i dialoghi per il difensore del Genoa”.

Calciomercato Napoli, salta invece Dragusin

Dovrebbe essere quasi sicuramente sfumato il secondo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio. Il Tottenham ha infatti avanzato la tanto attesa proposta indecente al Genoa. Si parla infatti di circa 36,6 milioni. Proposta che batterebbe quella del Napoli che era fermo a 20 milioni più Zanoli e Ostigard

Il Tottenham ha avuto nuovi contatti positivi con il Genoa per l’affare Radu Dragusin! L’accordo avanza verso le fasi finali dei negoziati. Gli Spurs sperano di concludere l’accordo la prossima settimana mentre i colloqui continuano, è tutto su proposte verbali in attesa dell’offerta ufficiale finale.

