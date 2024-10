Dragusin, il Tottenham alza il pressing (Romano)

L’esperto di calciomercato scrive di nuovi contatti positivi col Genoa che non facilitano la trattavi del Napoli

Dovrebbe essere quasi sicuramente sfumato il secondo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio. Il Tottenham ha infatti avanzato la tanto attesa proposta indecente al Genoa. Si parla infatti di circa 36,6 milioni. Proposta che batterebbe quella del Napoli che era fermo a 20 milioni più Zanoli e Ostigard

Il Tottenham ha avuto nuovi contatti positivi con il Genoa per l’affare Radu Dragusin! L’accordo avanza verso le fasi finali dei negoziati. Gli Spurs sperano di concludere l’accordo la prossima settimana mentre i colloqui continuano, è tutto su proposte verbali in attesa dell’offerta ufficiale finale.

Dragusin, offerta indecente del Tottenham

“Ora il Tottenham sta facendo sul serio, senza indugi e però attraverso canali ancora laterali: al Genoa è arrivata l’offera modo suo indecente, ventitré milioni di sterline (che equivalgono a ventisei e sei di euro, al cambio in corso), e sta lì, in attesa che si proceda ufficialmente. Pagamento cash, magari rateizzato o anche no, queste sono cose che verranno fuori successivamente, ma con il danaro liquido le strade si accorciano miracolosamente.

Poi c’è il Napoli che neanche scherza: vuole Dragusin (22 anni tra poco) per sistemarsi in difesa, per orientarsi nel futuro, per movimentare questi giorni che sanno anche di Zanoli e di Ostigard. Affare complicato ma avviato: visto che a Gilardino serve Zanoli e poi diventerà indispensabile cercare un centrale, a Castelvolturno (o in Spagna, dove sta De Laurentiis) hanno pensato: Radu in azzurro, Zanoli ceduto definitivamente e con valutazione congrua e Ositgard in prestito, così da abbassare il conguaglio. Il Genoa è in piena fase riflessiva, perché avere i soldi dal Tottenham e potersi poi permettere di scegliersi un difensore secondo proprio gusti è tentazione forte, anche bella. Florin Manea, il procuratore di Dragusin, è in Italia, anzi in Liguria, e ha parlato con il Genoa: però il Napoli, che ha fretta, s’è messo pure a cercare all’estero, senza troppo entusiasmo ma per necessità”

