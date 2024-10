Napoli e Samardzic, si chiude in settimana. All’Udinese 20/25 milioni (Sport Mediaset)

Tra i 20 e i 25 milioni, compresi i bonus, al club friulano. Al centrocampista, invece, circa due milioni netti per cinque anni (più bonus a salire)

Secondo la redazione di Sport Mediaset, il Napoli sta per chiudere la trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 di grande talento. È l’acquisto perfetto per colmare il vuoto lasciato da Elmas, trasferitosi a Lipsia, e il futuro addio di Zielinski. De Laurentiis ha anticipato la concorrenza, secondo Sport Mediaset, anche della Juventus.

Le cifre dell’affare:

“Lazar Samardzic, dell’Udinese, è davvero vicino e la trattativa per portarlo alla corte di Mazzarri potrebbe chiudersi già in settimana. L’accordo con i friulani prevede una spesa, per De Laurentiis, tra i 20 e i 25 milioni, compresi i bonus, quello con l’agente del centrocampista, invece, è intorno ai due netti per cinque anni (più bonus a salire). L’arrivo di Samardzic è fondamentale per coprire la partenza di Elmas e, soprattutto, quella futura di Zielinski“.

Calciomercato Napoli, il padre di Samardzic pronto a incontrare la Juventus

Sciolti i nodi dei diritti d’immagine e delle esose commissioni richieste, il Napoli era oramai convinto di aver spuntato Samardzic, adesso invece il Corriere dello Sport racconta di una possibilità che ha la Juventus con Giuntoli di beffare De Laurentiis e il Napoli con l’acquisto di Samardzic dell’Udinese per la prossima estate.

ADL e Gino Pozzo hanno avuto modo di scambiarsi le reciproche sensazioni di una trattativa che per decollare ha bisogno dell’arrivo del procuratore del trequartista. Il papà del ragazzo, che ha funzioni da manager, è atteso per dopodomani in Italia, ma intanto nell’agenda degli appuntamenti c’è finita anche la Juventus, che ha altro a cui dedicarsi ma che vorrebbe capire se eventualmente c’è un margine d’intervento per la prossima estate: Giuntoli ha sempre tenuto Samardzic nel proprio database, gli sarebbe piaciuto prenderlo a Napoli e non ha mai dimenticato l’eleganza di quel ragazzo che ADL lusinga con un quinquennale a scalare da 1,3 e che farebbe riconoscere all’Udinese 20 milioni di euro con cinque di bonus.

