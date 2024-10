Napoli, il Bournemouth potrebbe lasciare Traorè in prestito con diritto di riscatto (Sky)

Il Napoli ha virato su di lui per i problemi nella trattativa con Samardzic

Il Napoli continua a muoversi nel mercato, senza però arrivare ancora a conclusioni. Sky Sport dà degli aggiornamenti sugli interessi della squadra:

«Traorè è un calciatore che in Serie A conosciamo bene perché ha fatto benissimo all’Empoli. Si parlava di lui già qualche settimana fa, poi ha preso la malaria ed è guarito, può avere l’idoneità sportiva per giocare. Il Bournemouth potrebbe lasciarlo in prestito con diritto di riscatto e il Napoli decide di andare con forza su di lui per ovviare ai problemi della trattativa con Samardzic. Una trattiva che ha avuto problemi non legati alla Juventus, sono legati ad una trattiva che non si è sbloccata. Sta provando ad andare rapidamente su Traoré per evitare che vadano su di lui altre squadre. Ci sono altri nomi come Mangala del Notthingham, che piace anche alla Juve»

«Il Napoli è molto vicino a convincere Perez. Ora viene il difficile, cioè convincere l’Udinese. Se arriva l’offerta giusta l’accetterebbero. Si parla di una base minima di 15 milioni. E’ il primo nome, poi c’è Theate che è di piede mancino, ma il Napoli preferirebbe un destro. C’è Martinez Quarta, ma la Fiorentina non ha tutta questa voglia di farlo partire»

Il mercato di gennaio è iniziato già da una decina di giorni, eppure in casa Napoli l’unico acquisto è stato Mazzocchi della Salernitana.

Mazzarri aveva già anticipato in conferenza che il mercato non sarebbe stato rivoluzionario, ma è anche vero che ad oggi la squadra ha bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo e per ora si è parlato solo di trattative in corso che ancora non si concretizzano.

Il giornalista Pedullà attacca il presidente del Napoli scrivendo: “Ma De Laurentiis lo sa che il mercato è aperto dal 2 gennaio?”

Oggi 12 gennaio, il calciomercato ha avuto inizio ufficialmente da 10 giorni. E tra le società che avrebbero dovuto investire da subito c’è di sicuro il Napoli che ha incassato (Elmas), ha preso Mazzocchi e si è fermato lì. Come provocazione (neanche tanto…) potremmo aggiungere che a questo punto i rinforzi sarebbero inutili: la stagione è compromessa, al massimo si può provare a rimontare per il quarto posto, ma proprio per questo motivo sarebbe stato giusto consegnare a Mazzarri o a qualsiasi altro allenatore le pedine giuste. Certo, c’è la Champions ma diciamo la verità: quando De Laurentiis ha detto ripareremo sul mercato, abbiamo pensato che avrebbe davvero riflettuto sui clamorosi errori commessi con interventi immediati. Invece, siamo già fuori tempo massimo, ovviamente sul territorio c’è chi spegne il microfono o chiude il block-notes in un cassetto quando c’è da criticare. Un balletto infinito tra l’illusione Dragusin (chiara fin dall’inizio), la telenovela Samardzic più Perez, Barak e i dieci nomi al giorno (non nostri…) che sono la fotografia dell’attuale momento del Napoli.

