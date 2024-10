Pedullà attacca De Laurentiis: “Ma lo sa che il mercato è già aperto da 10 giorni?”

“Siamo già fuori tempo massimo, ovviamente sul territorio c’è chi spegne il microfono o chiude il block-notes in un cassetto quando c’è da criticare”

Pedullà attacca De Laurentiis: “Ma lo sa che il mercato è aperto dal 2 gennaio?”

Il mercato di gennaio è iniziato già da una decina di giorni, eppure in casa Napoli l’unico acquisto è stato Mazzocchi della Salernitana.

Mazzarri aveva già anticipato in conferenza che il mercato non sarebbe stato rivoluzionario, ma è anche vero che ad oggi la squadra ha bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo e per ora si è parlato solo di trattative in corso che ancora non si concretizzano.

Il giornalista Pedullà attacca il presidente del Napoli scrivendo: “Ma De Laurentiis lo sa che il mercato è aperto dal 2 gennaio?”

Oggi 12 gennaio, il calciomercato ha avuto inizio ufficialmente da 10 giorni. E tra le società che avrebbero dovuto investire da subito c’è di sicuro il Napoli che ha incassato (Elmas), ha preso Mazzocchi e si è fermato lì. Come provocazione (neanche tanto…) potremmo aggiungere che a questo punto i rinforzi sarebbero inutili: la stagione è compromessa, al massimo si può provare a rimontare per il quarto posto, ma proprio per questo motivo sarebbe stato giusto consegnare a Mazzarri o a qualsiasi altro allenatore le pedine giuste. Certo, c’è la Champions ma diciamo la verità: quando De Laurentiis ha detto ripareremo sul mercato, abbiamo pensato che avrebbe davvero riflettuto sui clamorosi errori commessi con interventi immediati. Invece, siamo già fuori tempo massimo, ovviamente sul territorio c’è chi spegne il microfono o chiude il block-notes in un cassetto quando c’è da criticare. Un balletto infinito tra l’illusione Dragusin (chiara fin dall’inizio), la telenovela Samardzic più Perez, Barak e i dieci nomi al giorno (non nostri…) che sono la fotografia dell’attuale momento del Napoli.

De Laurentiis uno e trino: presidente, ds e quasi allenatore. Lo scrive il Corriere della Sera con Bruno Delfino.

La grande bellezza di un anno fa, la grande bruttezza di una squadra di fantasmi. Non era mai successo che i campioni d’Italia implodessero a ritmo retrocessione.

Come non assimilare il Fujtevenne di eduardiana memoria, al messaggio lanciato dalla fuga di Spalletti e Giuntoli, due pilastri dello scudetto. Un tatuaggio e via.

