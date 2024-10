Mercato Napoli, non ci sono nomi certi, il club è ancora in fase di monitoraggio (Sky)

Mazzarri vorrebbe un centrale di struttura bravo sulle palle alte, veloce, ma ci devono essere anche le condizioni economiche giuste.

Francesco Modugno in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del momento del Napoli e delle difficoltà che si stanno incontrando in questo mercato di gennaio da cui però la società si aspetta tanto

Mercato del Napoli ancora in fase di riflessione

«Il mercato in momenti di crisi, come quello che sta vivendo il Napoli, è un’opportunità, una speranza di aggiustare e mettere Mazzarri in condizione di ampliare le sue scelte in alcuni reparti.

Sicuramente si deve intervenire dietro. La difesa è la priorità, si cerca un centrale difensivo, come lo vuole Mazzarri. I nomi sono sicuramente tanti, ma bisognerà vedere cosa offre il mercato. Benché il mercato sia partito già da un po’, siamo ancora in una fase di monitoraggio, cercando una situazione.

Mazzarri vuole un difensore di struttura

Mazzarri vorrebbe un centrale di struttura bravo sulle palle alte, veloce, ma ci devono essere anche le condizioni economiche giuste. Poi serve un altro Anguissa e un esterno. C’è una disponibilità della società di intervenire. Intanto è stato sospeso per qualche ora il ritiro con il coinvolgimento di tutti e il dialogo diretto tra il capitano Di Lorenzo con il presidente. Non tutti però si sono allontanati, quelli che non avevano famiglia sono tornati in ritiro».

Napoli su Neuhaus

Il Napoli sta provando a prendere un altro centrocampista da inserire in rosa e tra i nomi sondati c’è quello di Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach, squadra che milita in Bundesliga. Al momento il club è dodicesimo in classifica con 16 partite giocate. A Sky Sport dicono di lui:

«Un centrocampista molto offensivo che ama agire da trequartista, tecnico ed elegante anche se non velocissimo. Riempie gli spazi e serve tantissimi assist. Calcia bene con entrambi i piedi. In Germania è diventato famoso per un gol contro il Mainz».

