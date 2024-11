Mercato Napoli, il rinnovo di Politano è sempre più vicino (Mediaset)

Gli incontri a Riad tra il procuratore del calciatore, Giuffredi, e il presidente De Laurentiis hanno dato i suoi frutti

Il futuro di Matteo Politano sembra essersi schiarito dopo i giorni in Arabia. La posizione dell’esterno del Napoli era fondamentale anche in chiave mercato per capire come muoversi e secondo quando riporta il corrispondete di Mediaset, Carlo Landoni, il calciatore e il presidente De Laurentiis avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo.

Mercato Napoli, Politano rinnova

“Il futuro di Matteo Politano sarà ancora a tinte azzurre. Il rinnovo dell’esterno col Napoli, fa sapere l’inviato Mediaset a Riad, è sempre più vicino: l’ex Pescara è in scadenza nel 2025 con i campioni d’Italia”.

Il procuratore di Politano, Giuffredi, smentendo che fosse stato trovato già un accordo qualche giorno fa, aveva annunciato che durante la Supercoppa Italiana, ci sarebbe stata l’occasione per riparlare del rinnovo con il presidente del Napoli

“Smentisco categoricamente che è stato trovato un accordo per il rinnovo di Politano col Napoli. La questione è ancora aperta. Si deciderà tutto dopo la Supercoppa. Oggi io e il presidente De Laurentiis abbiamo incontrato a Riyad l’Al-Shabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo sarà presa nei prossimi giorni”.

Politano aveva già rifiutato l’offerta faraonica dell’Al Shabab, perché la sua volontà era quella di restare al Napoli. Adesso secondo le informazioni che arrivano da Fabrizio Romano l’esterno del Napoli e della Nazionale, che ha 30 anni, ne compirà 31 ad agosto, dovrebbe firmare un triennale da 2,8-3 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore ha 30 anni, ne compirà 31 ad agosto.

