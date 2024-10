Mazzocchi, visite mediche terminate: si unirà alla squadra questo pomeriggio (Sky)

È atteso a Castelvolturno dove firmerà il contratto

Arrivano dal giornalista di Sky Modugno le ultime notizie sulla firma del contratto di Mazzocchi. Il giocatore ha appena terminato le visite mediche e raggiungerà la squadra nel pomeriggio per firmare il contratto.

«Mazzocchi ha concluso le visite poco fa, nel pomeriggio è atteso a Castelvolturno, dove firmerà il contratto. Ci sarà il primo contatto con questo ambiente. E’ la prima scelta, esterno destro, giocatore duttile e versatile. Ha un atteggiamento propositivo anche in fase di non possesso palla. Gradisce giocare a sinsitra e può diventare una soluzione dove in questo momento c’è solo Mario Rui. In un eventuale difesa a tre, che Mazzarri ha provato in allenamento, Mazzarri potrebbe metterlo come esterno»

Intanto si continua a lavorare per Samardzic dell’Udinese.

Quest’estate il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic avrebbe dovuto vestire la maglia dell’Inter, ma nel momento in cui è entrato in gioco il padre-agente, la cessione del serbo è stata bloccata. Ora è in trattativa col Napoli, ma secondo quanto riporta Sportmediaset, i tempi di trasferimento si stanno allungando:

“Non sarà il remake della telenovela della scorsa estate, però trattare con il padre-agente del giocatore serbo non è semplice. Rispetto alle previsioni degli scorsi giorni, i tempi del suo trasferimento al Napoli si sono un poco allungati. Insomma, la volontà delle parti in gioco – compresa l’Udinese – è quella di procedere e di giungere a una conclusione positiva, ma restano ancora diversi tasselli da sistemare. Tra i club ballano ancora alcuni milioni di differenza tra domanda e offerta ma tra i 20+5 messi sul tavolo dal presidente De Laurentiis e i 27 richiesti dai friulani c’è spazio per un accordo non difficile da siglare. E’ sul fronte ingaggio che invece la trattativa è ancora tutta in divenire: 2 milioni netti a stagioni sono quelli offerti dal club azzurro, tra i 2,5 e i 3 quelli richiesti da Mladen Samardzic”.

