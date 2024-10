Mazzarri può rimanere al volante del Napoli? (Corbo)

Bisogna capire se il Napoli aveva bisogno di Mazzarri o Mazzarri di ritrovare il calcio

La situazione del Napoli è disperata, anzi disperatissima. Lo confermano diverse mosse, dal ritiro punitivo di questa settimana, alla rovinosa scelta di mandare solo Meluso davanti alle telecamere dopo la sconfitta contro il Torino. Ora bisogna cominciare a fare i conti, scrive Antonio Corbo su Repubblica

“Non interessa più sapere chi ha squarciato un capolavoro, ma chi può rimetterne insieme i pezzi, restituirgli non certo la bellezza ma renderlo almeno guardabile, non riportarlo in zona scudetto ma se possibile farlo risalire tra le prime”

Era il Napoli ad aver bisogno di Mazzarri o Mazzarri del Napoli?

Il primo punto da considerare è la posizione dell’allenatore. È vero che il Napoli ha già fatto fuori Garcia in questa stagione, ma questo non garantisce che Mazzarri sia la scelta giusta

“Bisogna capire dopo 58 giorni di guida se il Napoli aveva bisogno di Mazzarri o Mazzarri di ritrovare il calcio dopo il brutale esonero del 2 maggio 2012 in serie B a Cagliari”.

“Il primo punto interrogativo è: al volante può rimanere Mazzarri? I tifosi si augurano di sì, sono tutti dalla sua parte, gli sono grati per essersi precipitato ad aiutare la squadra abbandonata dopo lo splendido secondo posto per consegnarsi all’Inter di Moratti e Fassone”

