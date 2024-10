Meluso: «Fiducia totale in Mazzarri. Domani rifletteremo su un possibile ritiro»

A Dazn: «Le tante assenze non sono una giustificazione, ma sicuramente hanno condizionato la prestazione di oggi».

Napoli in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Torino, parla solo il direttore sportivo del Napoli, Marco Meluso, che ci mette la faccia ai microfoni di Dazn. Era già accaduto dopo Napoli-Inter quando la società decise che era meglio che Mazzarri non parlare dopo gli errori arbitrali di Massa

«Abbiamo spettato che Mazzarri potesse scendere dalla tribuna e abbiamo fatto una piccola riunione e po siamo andati a parlare con la squadra. Il contenuto resta tra di noi. Ci scusiamo tanto con i tifosi, la squadra è irriconoscibile. Stiamo pensando di fare qualcosa per stimolare i ragazzi e cercare di ritornare alla normalità. Le tante assenze non sono una giustificazione, ma sicuramente hanno condizionato la prestazione di oggi».

Meluso su un possibile ritiro?

«Ci ritroviamo doma a Castel Volturno e vedremo»

Si cambia allenatore?

«Mazzarri gode della massima fiducia da parte di tutti e non c’è nessuna riflessione in merito»

Qualcuno rende al di sotto?

«Sicuramente c’è una situazione diversa dall’anno scorso. Ho detto che le assenze non devono essere una giustificazione, ma vanno comunque analizzate. Chi gioca nel Napoli é da Napoli, a prescindere da chi é a disposizione e deve sopperire a chi manca nel migliore dei modi. Al momento negativo si aggiungono altre negatività, magari nel primo tempo le occasioni di Raspadori, senza gettare la croce, magari si poteva parlare di un’altra partita. Così come per il gol preso a fine primo tempo, oppure l’espulsione di Mazzocchi che prima fa un’ottima cosa e poi una cavolata per eccesso di foga. Le scuse sono per dire che non possiamo più andare avanti con una situazione del genere, una riflessione e responsabilità è giusto che se le prenda anche chi va in campo. Questo è un richiamo ai propri doveri»

I cambiamenti possono riguardare anche l’aspettò tattico?

«Si è parlato di altro. Non posso parlare dei contenuti, ma si parlava di correttivi sotto altri aspetti»

