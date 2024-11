Manolas piace all’Hellas Verona, tornerebbe in Italia a parametro zero (Tmw)

Al momento il difensore greco ex Roma e Napoli è svincolato dopo l’avventura negli emirati allo Sharjah Fc.

L’ex difensore centrale di Roma e Napoli Kostas Manolas potrebbe tornare in Italia in questo mercato invernale.

Manolas, il ritorno in Italia potrebbe avvenire con l’Hellas Verona

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il greco era vicino a Sassuolo e Salernitana, ma i granata hanno deciso di ingaggiare Jerome Boateng, fratello dell’ex Milan. Ora il difensore fa gola all’Hellas Verona. Al momento è svincolato dopo l’avventura negli emirati allo Sharjah Fc. I gialloblù stanno tentando di riportarlo in Italia a parametro zero.

«Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati è naturale che i tifosi se la prendano soprattutto con i nuovi acquisti. Alla fine con Gattuso avevamo vinto la Coppa Italia, l’anno dopo abbiamo perso la Champions per una partita sbagliata, e durante la stagione ci erano mancati giocatori fortissimi come Osimhen, Koulibaly, Mertens…».

A gennaio 2022 ha deciso di andare via. Il motivo?

«Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire».

Ce l’ha con Spalletti?

«No, è una scelta tecnica. Luciano come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il rapporto non è stato il migliore in assoluto: con gli altri allenatori che ho avuto il rapporto è stato sempre ottimo».

C’entra il periodo romano?

«Non penso, anzi no. Con Spalletti ci siamo comunque lasciati bene, ci siamo salutati con affetto e gli ho fatto il mio in bocca al lupo».

