Mangala, il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto (Di Marzio)

In caso di mancato riscatto gli azzurri pagherebbero un conguaglio per il prestito. Il centrocampista belga ha dato priorità all’Italia.

Il Napoli sta cercando di chiudere un altro acquisto in questo mercato di gennaio dopo Traorè (in prestito), Ngonge e Popovic. Il nome caldo è quello di Oriel Mangala del Nottingham Forest.

Napoli, gli azzurri propongono per Mangala prestito con diritto di riscatto (Di Marzio)

Il giornalista riporta che: gli azzurri hanno presentato un’offerta sul salario al centrocampista nel caso in cui fosse esercitato il riscatto, ma c’è ancora distanza tra la proposta del Napoli e le aspettative del giocatore. In quanto alla formula del trasferimento, il Napoli lavora al prestito con diritto di riscatto e in caso di mancato riscatto gli azzurri pagherebbero un conguaglio per il prestito. Il belga ha dato priorità all’Italia, con il Napoli in pole visto che la situazione con la Juventus è in stand-by.

Anche il Rennes è interessato al centrocampista:

Il Rennes ha già presentato un’offerta ufficiale al club inglese. In Francia sarebbero pronti a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Tuttavia il presidente del Nottingham, Marinakis, fa una valutazione più alta del centrocampista. A rivelare l’indiscrezione di mercato è Florian Plettenberg, da Sky Sport Germania.

Il belga sarebbe il vice Anguissa:

Sky Sport: «Il Napoli ha una trattativa in stato avanzato per Mangala del Nottingham Forest. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto del calciatore, che quest’anno ha segnato un gol contro l’Aston Villa. Nella testa dei dirigenti del Napoli è l’alternativa del vice-Anguissa».

