Mangala, il Rennes ha presentato un’offerta al Nottingham (Sky De)

Orel Mangala è un concreto obiettivo del mercato del Napoli. Tuttavia il centrocampista belga che gioca nel Nottingham Forrest è richiesto da diverse squadra. In Italia c’è la Juve, all’estero c’è il Rennes che ha già presentato un’offerta ufficiale al club inglese. In Francia sarebbero pronti a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Tuttavia il presidente del Nottingham, Marinakis, fa una valutazione più alta del centrocampista. A rivelare l’indiscrezione di mercato è Florian Plettenberg, da Sky Sport Germania.

“Esclusiva Mangala: Il Rennes si è iscritto alla corsa e ha presentato un’offerta ufficiale nelle ultime ore al Forest! Prestito semestrale con obbligo di riscatto di circa €25 milioni con bonus inclusi. Il presidente del Forrest Marinakis ha un’alta opinione del giocatore, ma chiede di più! Napoli e Juventus, ancora coinvolte. Gara aperta“.

🚨 Excl. #Mangala: @staderennais have entered the race and submitted an official offer in the last hours to Forest!

➡️ Six-months-loan with an obligation to buy of around €25m with add-ons included ✔️

Forest Boss Marinakis with a high opinion about the player – but he demands… pic.twitter.com/xnaQcJridl

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 16, 2024