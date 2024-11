L’Udinese insiste per Ostigard: sarebbe il sostituto di Perez (Di Marzio)

Anche il Torino sul difensore del Napoli, il norvegese però avrebbe dato già la sua parole al Genoa che deve ancora sostituire Dragusin

L’Udinese sta cercando il sostituto di Nehuen Perez e il prescelto sembra essere Leo Ostigard, attuale difensore del Napoli. Il norvegese avrebbe già un principio di accordo con il Genoa ma su di lui ci sono anche Torino (che deve colmare gli infortuni in difesa) e il club friulano. Tra gli obiettivi di Udinese e Torino, oltre a Ostigard, ci sarebbe anche Lovato, difensore della Salernitana.

#Calciomercato | L’@Udinese_1896 lavora per #Ostigard e #Lovato e per domani spera di convincere uno dei due. Su entrambi c’è però anche il @TorinoFC_1906, che al momento è in vantaggio nella corsa a #Lovato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 28, 2024

Anche il Torino su Ostigard

Il Torino piomba su Ostigard, difensore del Napoli. Visti gli infortuni in difesa, il Torino sta pensando di prendere anche il difensore del Napoli dopo aver trovato un principio di accordo con la Salernitana per Lovato. Lo riferisce Sky Sport:

“Il Torino si inserisce per Ostigard. Il calciatore norvegese è in uscita dal Napoli e dopo gli infortuni in casa Toro, potrebbe partire in prestito. Gli azzurri vogliono parlarne dopo la partita di Campionato“.

Lo conferma anche Gianluca Di Marzio su Twitter:

“Torino, per la difesa piace Ostigard. Contatti in corso tra le parti per l’operazione in prestito con diritto di riscatto“.

Il norvegese ha trovato un discreto spazio con la maglia del Napoli in questa prima metà di stagione. Per lui sono già 19 le presenze complessive tra Serie A, Champione League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Per il difensore sono arrivate anche due reti in due partite consecutive contro Lecce e Real Madrid.

Napoli, martedì le visite mediche per Perez (Sky)

Accordo da 16 milioni più 2 di bonus. L’Udinese sogna Ostigard:

«Martedì ci saranno le visite mediche di Perez, difensore centrale dell’Udinese. Accordo per 16 milioni più 2 di bonus. Operazione da diciotto milioni. Lunedì verranno formalizzati gli ultimissimi dettagli tra i club. L’Udinese sogna Ostigard dal Napoli. Ma di fatto ora non è sul mercato, la prossima settimana si vedrà».

