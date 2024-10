L’Inter ha offerto a Zielinski un triennale a 3,5 milioni a stagione (Corsera)

La proposta dell’Inter è un argomento ritenuto sufficiente dal polacco per declinare la proposta di rinnovo prospettata dal Napoli

Li chiama intrighi di calciomercato il Corriere della Sera, parlando delle trattative in corso per la finestra invernale. Tra le varie in corso c’è quella che riguarda il futuro di Ptior Zielinski. Il calciatore azzurro al momento non ha rinnovato con il Napoli e sembra sempre più probabile che lascerà il club al termine di questa stagione, sotto, secondo il Corsera, ci sarebbe già l’Inter che avrebbe proposto al calciatore un triennale da 3,5 milioni a stagione

La proposta dell’Inter a Zielinski

“L’Inter (che oggi accoglierà Buchanan per le visite mediche) ha offerto a Zielinski un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. Un argomento ritenuto sufficiente dal polacco per declinare la proposta di rinnovo prospettata dal Napoli (che rischia di perdere Politano, per cui l’Al Shabab offre 12 milioni al club e un ingaggio da 7 al giocatore)”

Nessun rischio che il polacco vara in Arabia

La Gazzetta dello Sport scrive che Zielinski non vuole restare al Napoli, ma non vuole lasciare l’Italia

“L’Inter ha capito che il numero 20 azzurro vuole rimanere in Italia e non teme un ritorno di fiamma di un club dell’Arabia Saudita. Zielinski ha detto di no la scorsa estate ed è pronto a ripetere la stessa risposta. Vuole finire la stagione sotto il Vesuvio e poi fare la sua scelta. Anche se la volontà di Piotr di trasferirsi all’ombra della Madonnina pare chiara. Perché ciò accada, e non rientri in corsa una Juventus che ha sondato il terreno con l’agente del calciatore, è necessario mettere le firme sul quadriennale da 4,5 milioni netti più bonus. Nonostante la conferma di Mkhitaryan, i nerazzurri vogliono in rosa un altro centrocampista di spessore sia per essere al riparo di fronte a una proposta irrinunciabile per uno dei suoi big in mediana sia in vista di un 2024-25 che si concluderà a fine giugno o a luglio con il Mondiale per club”.

