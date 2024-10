Zielinski non rinnoverà col Napoli e non andrà in Arabia, l’Inter può stare tranquilla

Sono due le novità di cui scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il futuro di Ptior Zielinski. Ed entrambe sono favoreggi all’Inter che vuole il centrocampista polacco per la prossima stagione.

Zielinski non rinnoverà con il Napoli

Innanzitutto Zielinski non rinnoverà con il Napoli. L’accordo tra le parti non è stato trovato e il calciatore ha rifiutato un’offerta di rinnovo quadriennale di 4.5 milioni a stagione

“L’Inter per la prossima stagione sente di essere in pole per Piotr Zieliński. In questo momento non ci sono contratti firmati, ma un accordo verbale tra le parti. Sarà ancora valido dopo il mercato invernale? Rispetto a qualche settimana fa in viale della Liberazione sanno di avere un avversario in meno perché il polacco non rinnoverà il contratto in scadenza con il Napoli. Ciò premesso, Marotta, Ausilio e Baccin sono consapevoli che sul mercato molte cose possono succedere all’improvviso. Compresa la proposta di una squadra importante, costretta negli ultimi giorni di gennaio a cercare un rinforzo per il centrocampo”.

Nessun rischio che il polacco vara in Arabia

Marotta è consapevole di non avere alcuna firma al momento, ma solo un accordo verbale e che tutto può accadere in questo mercato di gennaio

“L’Inter ha capito che il numero 20 azzurro vuole rimanere in Italia e non teme un ritorno di fiamma di un club dell’Arabia Saudita. Zielinski ha detto di no la scorsa estate ed è pronto a ripetere la stessa risposta. Vuole finire la stagione sotto il Vesuvio e poi fare la sua scelta. Anche se la volontà di Piotr di trasferirsi all’ombra della Madonnina pare chiara. Perché ciò accada, e non rientri in corsa una Juventus che ha sondato il terreno con l’agente del calciatore, è necessario mettere le firme sul quadriennale da 4,5 milioni netti più bonus. Nonostante la conferma di Mkhitaryan, i nerazzurri vogliono in rosa un altro centrocampista di spessore sia per essere al riparo di fronte a una proposta irrinunciabile per uno dei suoi big in mediana sia in vista di un 2024-25 che si concluderà a fine giugno o a luglio con il Mondiale per club”.