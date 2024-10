“Motta piace per il gioco, per la capacità con cui ha saputo valorizzare il gruppo a disposizione”

L’era Pioli sta giungendo al termine, Motta il candidato preferito per sostituirlo (TuttoSport)

La storia di Pioli con il Milan sembra destinata a tramontare. L’eliminazione dalla Coppa Italia è solo l’ennesima delusione stagionale per i rossoneri. Si candida a sostituirlo Thiago Motta.

“TuttoSport” scrive:

“A meno di grandi sorprese, come raccontiamo ormai da settimane, a fine annata si interromperà la lunga storia di Pioli col Diavolo:

il club, più di una volta, ha ribadito la fi ducia nei suoi confronti e se non accadranno cataclismi arriverà con lui in panchina a fi ne maggio. Poi, però, ci si saluterà, al di là del contratto fino al 2025″.

Motta è il profilo che piace ai dirigenti

“Per questo il profilo di Thiago Motta rimane il nome in cima alla lista dei dirigenti di Casa Milan. Il tecnico del Bologna,

classe 1982, è senza dubbio l’allenatore rivelazione di quest’annata, dopo il buon lavoro svolto già nello scorso campionato quando raccolse la squadra dopo Mihajlovic. Il Bologna è quinto, ha perso alla prima giornata proprio contro i rossoneri -ma a metà agosto le due identità delle squadre erano diametralmente opposte a oggi -, poi ha però infilato un filotto incredibile di risultati utili. Motta piace per il gioco, per la capacità con cui ha saputo valorizzare il gruppo a disposizione”.

