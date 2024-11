Le Iene da Eriksson per portargli i messaggi di Mancini, Nesta e Vieri

Dopo l’annuncio shock della malattia dell’ex allenatore tantissimi ex calciatori della sua Lazio hanno voluto incoraggiarlo

La notizia della malattia di Sven Goran Eriksson ha scosso il mondo del calcio e soprattutto il mondo Lazio legatissimo all’allenatore svedese, condottiero del secondo scudetto biancoceleste conquistato nella stagione 1999/2000. Per questo l’inviato de Le Iene Nicolò De Vitiis è andato a trovare Eriksson insieme all’autrice Alessandra Frigo e ha mostrato al tecnico diversi video messaggi di diversi ex calciatori della sua Lazio, come Mancini, Nesta, Nedved e Vieri. La puntata andrà in onda nella serata di domani martedì 16 gennaio

L’annuncio di Eriksson

«Ho una malattia grave. Mi resta da vivere nel migliore dei casi un anno, nel peggiore molto meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci» Così Sven Goran Eriksson ha svelato la sua malattia in una intervista all’emittente Radio P1, scioccando il mondo del calcio.

«Resisterò per tutto il tempo che posso. Si tenta di ingannare il cervello. Altrimenti è troppo facile soccombere, diventare negativi e rimanere bloccati in casa. Meglio cercare di vedere gli aspetti positivi e non arrendersi nei momenti difficili. Non sono in ospedale, conduco una vita normale. Ogni tanto vado a fare una visita. Natale e Capodanno, tutta la mia famiglia era qui. Quando ricevi un messaggio del genere, apprezzi ogni giorno e sei felice quando ti svegli la mattina e ti senti bene, quindi è quello che sto facendo»

Eriksson si era dimesso 11 mesi fa dal suo ultimo ruolo, ds nel club svedese Karlstad

