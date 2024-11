Lazio-Napoli, probabili formazioni: Mazzarri con il 3-5-1-1 e Di Lorenzo a destra (Sky)

Mazzari in piena emergenza, rosa quasi ai minimi storici. A centrocampo ritornano Demme e Zielinski. Ostigard in difesa, Mazzocchi a sinistra

Le probabili formazione di Lazio-Napoli secondo Sky Sport. Entrambe le squadre arrivano dal mini torneo della Supercoppa italiano. La Lazio di Sarri ne è uscita mal concia dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. Mazzari ha dato prova di poter mettere in campo un Napoli compatto e pericoloso con la difesa a tre. Ottima prestazione contro la Fiorentina e più che discreta in finale contro l’Inter prima dell’espulsione di Simeone. L’argentino sarà squalificato, quindi spazio a Raspadori che potrebbe fare il cambio in corsa a Ngonge. Sarebbe l’esordio in campionato per il belga con la maglia del Napoli.

Sarri deve fare a meno di diversi uomini importanti. Non ci saranno Immobile, Zaccagni. Spazio quindi a Castellanos, Isaksen e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson; All. Sarri

In difesa, Sarri conferma Gila al posto dell’infortunato Patric. Lazzari in ballottaggio con Pellegrini. Se gioca il primo, c’è Marusic a sinistra. Di nuovo titolare Luis Alberto. Confermato il pilastro a centrocampo Guendouzi, Rovella in vantaggio su Cataldi.

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

Mazzari in piena emergenza, rosa quasi ai minimi storici. Anguissa e Osimhen in Coppa d’Africa, Simeone, Cajuste e Kvaratskhelia squalificati, Natan, Meret e Olivera infortunati. Ci sono però Politano e Raspadori, con Ngonge dalla panchina. A centrocampo ritornano Demme e Zielinski. Ostigard in difesa, con Di Lorenzo che passa a destra e Mazzocchi sulla fascia opposta.

Zielinski giocherà. L’alternativa sarebbe Lindstrom (Sky)

Domani il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Mazzarri però dovrà far fronte alle numerose assenze: tra squalificati e infortunati, mancheranno infatti dieci giocatori.

Ugolini, giornalista Sky, ha dato degli aggiornamenti sulle possibili formazioni.

«A centrocampo tra squalifiche e infortuni non ci sono molte alternative. Zielinski dunque dovrebbe giocare, l’alternativa è Lindstrom, che sarebbe comunque da adattare a quel ruolo. È una partita molto importante sia per la Lazio che per il Napoli. Sono novanta minuti in cui il Napoli dovrà dimostrare che quella di Riyad non è stata una parentesi, ma l’inizio di un percorso di crescita, a netto delle emergenze. C’è veramente molta incertezza non tanto sulla formazione, ma su chi sarà davvero a disposizione di Mazzarri. Molto probabile l’inserimento di Ngonge. Non è escluso che anche Dendoncker possa giocare qualche minuto, considerando l’emergenza a centrocampo».

ilnapolista © riproduzione riservata