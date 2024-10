Lavezzi è ricoverato in una clinica “per curarsi dalle dipendenze” (Clarin)

Secondo il quotidiano argentino, il Pocho sarebbe stato ricoverato nella clinica dopo il confuso incidente domestico del 20 dicembre.

“A 38 anni, Ezequiel Lavezzi vive in prima persona la parabola che hanno vissuto tanti personaggi dello sport“. La fama, il successo, l’apice della carriera e poi il baratro più profondo. Questo è quello che suggerisce il Clarin, importante quotidiano argentino che rivela una clamorosa indiscrezione. Lavezzi sarebbe ricoverato in una famosa clinica specializzata nelle cure contro le dipendenze.

“Negli ultimi giorni sono saliti alla ribalta una serie di problemi sanitari che hanno preoccupato il mondo del calcio: tutto è iniziato con la confusa notizia di un incidente domestico a Punta del Este e si è concluso, per ora, con il ricovero in una clinica del città di Buenos Aires dove si riabilitano le dipendenze“.

A confermare la notizia al quotidiano sono gli stessi familiari dell’ex calciatore anche del Napoli. Suo figlio Tomas attraverso una storia Instagram ha rivelato:

“Mio padre è in cura e sta bene . Smettetela di inventare cose che non sono vere. Non ha overdose né altro“.

Lavezzi in ospedale in Uruguay: forse accoltellato, ma la famiglia dice che è caduto da una scala

Il 20 dicembre la notizia del confuso e dubbio incidente domestico di Ezequiel Lavezzi. È stato poi ricoverato in ospedale a Punta del Este, in Uruguay. Il Pocho, secondo quanto scrive il Clarìn, ha riportato una “piccola ferita da punta all’addome e una frattura alla clavicola”.

L’ex giocatore del Napoli è ricoverato da questa mattina all’ospedale Cantegrill. La polizia locale indaga su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, Lavezzi potrebbe essere stato accoltellato nelle prime ore di martedì, nella sua casa di José Ignacio dopo una discussione in famiglia. Ma la famiglia nega e parla di una caduta da una scala.

Alle 5 del mattino, una macchina della polizia è arrivata all’Arenas de José Ignacio dopo una chiamata al numero di emergenza. Hanno trovato Lavezzi con una frattura alla scapola, insieme alla compagna e parte della sua famiglia. Questa – scrive il Clarìn – è la prima versione diffusa dalla polizia di Maldonado.

ilnapolista © riproduzione riservata