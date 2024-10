L’Atalanta ha incassato 250 milioni in dieci anni dal settore giovanile, il Napoli non è in classifica

Gli azzurrini sono in questo momento in Serie B Primavera. Il podio è occupato da Atalanta, Inter e Roma

L’Osservatorio Cies ha pubblicato le 9 squadre di Serie A che hanno fatturato maggiormente dal loro settore giovanile negli ultimi dieci anni. Tra le big risalta l’assenza del Napoli, che ricordiamo, è in questo momento in Serie B Primavera. Di seguito, la classifica:

9. Cagliari (57 milioni incassati, 3 giocatori venduti)

8. Milan (77 milioni incassati, 18 giocatori venduti)

7. Genoa (90 milioni incassati, 11 giocatori venduti)

6. Juventus (94 milioni incassati, 22 giocatori venduti)

5. Empoli (104 milioni incassati, 15 giocatori venduti)

4. Fiorentina (123 milioni incassati, 14 giocatori venduti)

3. Roma (131 milioni incassati, 35 giocatori venduti)

2. Inter (134 milioni incassati, 35 giocatori venduti)

1. Atalanta (250 milioni incassati, 34 giocatori venduti)

Il Napoli può consolarsi con Kvara, tra i 30 calciatori più preziosi del 2023 secondo il Cies:

Nella top 30 segnaliamo il 7 del Psg Kylian Mbappé, 27esimo con un valore di 106,2 milioni di euro; Rafa Leao del Milan, al 22esimo posto con valore 114,2 milioni; il georgiano Kvara, 21esimo in classifica con un valore pari a 114,3 milioni. In top5, quinto posto per la stella dell’Arsenal Bukayo Saka, con un valore pari a 223 milioni; quarto Rodrygo del Real Madrid, il brasiliano ha un valore di 247,9 mln. Si aggiudica il terzo posto Vinicius Jr, anche lui appartenente ai blancos, con valore 250,3 milioni. Secondo è il bomber norvegese del City Erling Haaland, valore di 251,2 mln. Al primo posto la rivelazione del Real Madrid pagato quest’estate 103 milioni, il centrocampista inglese Jude Bellingham, che vale 267,5 milioni.

Stamani, Tuttosport ha riportato un’intervista a Cannavaro, che ha parlato del club:

«Tecnico del Napoli? Sarebbe anche ora, eh! Mi pare il caso, io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e, onestamente, non mi sono arrivati messaggi. L’unico contatto reale è stato con il Besiktas; alla fine, però, hanno optato per un altro tecnico. Al Napoli la situazione è molto difficile: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E sono pesate anche le ulteriori partenze di Kim e Giuntoli. Ventidue punti in meno rispetto allo scorso anno sono un’enormità, i tifosi sono arrabbiati».

